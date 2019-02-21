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Житель Сарапула дожидался спасателей на крыше затопленной машины

09:00, 21 февраля, 2019
Дарья Саушина
09:00, 21 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#ЖКХ\n#авто\n#Сарапул\n#происшествие
Фото: instagram.com/pssudm
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Водитель пытался проехать по затопленной из-за порыва трубы улице, но автомобиль заглох.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле мужчине пришлось вызывать спасателей с крыши затопленного автомобиля. Как сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики в своем Инстаграме, инцидент произошел в ночь на 20 февраля.

Местный житель собирался проехать по затопленной из-за порыва трубы холодного водоснабжения улице. Однако машину стало затягивать в низменность на дороге, двигатель получил гидроудар и заглох. Автовладелец смог выбраться на крышу и позвонить спасателям, которые и эвакуировали его в безопасное место.

09:00, 21 февраля, 2019
Дарья Саушина
200
0
#ЖКХ\n#авто\n#Сарапул\n#происшествие

 

 

 


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