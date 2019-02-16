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Неудавшееся изнасилование обернулось жителю Удмуртии двумя годами тюрьмы

14:19, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
14:19, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
170
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#Ува\n#Удмуртия\n#насилие\n#признание\n#изнасилование
Фото: Pixabay
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Он признал вину.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии наказали жителя поселка Ува за покушение на изнасилование 19-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце лета 2018 года пьяный мужчина увидел незнакомку, которая возвращалась домой. Недолго думая, он подошел к девушке и, схватив за шею, отвел к газону и повалил на землю. Злоумышленник нанес удары по голове жертвы. Девушке удалось отбиться, и он убежал.

В суде мужчина признал вину.

Отмечается, что он ранее судим за аналогичные преступления, а рецидив назвали «особо опасным».

Суд приговорил жителя поселка к 2 годам 4 месяцам колонии особого режима.

 

14:19, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
170
0
#Ува\n#Удмуртия\n#насилие\n#признание\n#изнасилование

 

 

 


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