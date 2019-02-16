Неудавшееся изнасилование обернулось жителю Удмуртии двумя годами тюрьмы

Он признал вину.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии наказали жителя поселка Ува за покушение на изнасилование 19-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце лета 2018 года пьяный мужчина увидел незнакомку, которая возвращалась домой. Недолго думая, он подошел к девушке и, схватив за шею, отвел к газону и повалил на землю. Злоумышленник нанес удары по голове жертвы. Девушке удалось отбиться, и он убежал.

В суде мужчина признал вину.

Отмечается, что он ранее судим за аналогичные преступления, а рецидив назвали «особо опасным».

Суд приговорил жителя поселка к 2 годам 4 месяцам колонии особого режима.