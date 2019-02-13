Спрятанную в курицу-гриль марихуану попытались передать заключенному в Удмуртии

Наркотик при досмотре обнаружила служебная собака.

Ижевск. Удмуртия. Марихуану попытались передать заключённому одной из колоний Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН в среду, 13 февраля.

Сообщается, что при досмотре продуктовой передачи в исправительной колонии №8 служебная собака обнаружила в курице-гриль полиэтиленовый свёрток с веществом зелёного цвета. Его направили для исследования в экспертно-криминалистический центр МВД России по Удмуртии. Экспертиза показала, что в колонию пытались передать марихуану массой 3,66 грамм.

Материалы по данному факту передали в межмуниципальный отдел МВД России по Завьяловскому району с целью привлечения правонарушителя к ответственности в соответствии с законодательством России.