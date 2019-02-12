Несладко: экс-руководитель кондитерского предприятия в Глазове задолжал более 66 млн рублей налогов

Обвиняемый вносил ложные сведения о хозяйственных отношениях с фирмами-однодневками.

Глазов. Удмуртия. В Глазове бывший руководитель предприятия, занимающегося производством кондитерских изделий, задолжал в федеральный бюджет более 66 налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Известно, что экс-директор является жителем Московской области. С 2015 по 2017 годы руководитель уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, включая в декларацию ложные сведения о хозяйственных отношениях с фирмами-однодневками.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Материалы направили в суд.