play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

Несладко: экс-руководитель кондитерского предприятия в Глазове задолжал более 66 млн рублей налогов

17:30, 12 февраля, 2019
Анна Торхова
17:30, 12 февраля, 2019
Анна Торхова
616
0
#налоги\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#завод\n#деньги\n#долг
616
0

Обвиняемый вносил ложные сведения о хозяйственных отношениях с фирмами-однодневками.

Глазов. Удмуртия. В Глазове бывший руководитель предприятия, занимающегося производством кондитерских изделий, задолжал в федеральный бюджет более 66 налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Известно, что экс-директор является жителем Московской области. С 2015 по 2017 годы руководитель уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, включая в декларацию ложные сведения о хозяйственных отношениях с фирмами-однодневками.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Материалы направили в суд.

17:30, 12 февраля, 2019
Анна Торхова
616
0
#налоги\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#завод\n#деньги\n#долг

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019