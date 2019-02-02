Женщина погибла в столкновении легковушки и фуры в Малопургинском районе

По предварительным данным, грузовой автомобиль не выдержал необходимую дистанцию.

Малая Пурга. Удмуртия. В столкновении легкового автомобиля и фуры в Удмуртии погибла женщина. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла в субботу, 2 февраля, в Малопургинском районе неподалеку от поворота на деревню Старая Монья.

На дороге столкнулись грузовик и «Лада Ларгус». В результате женщина, находившаяся на заднем сидении легковушки, погибла. Еще два пассажира отечественного авто попали в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем фуры необходимой дистанции. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Ограничение движения не вводилось.