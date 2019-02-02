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Женщина погибла в столкновении легковушки и фуры в Малопургинском районе

13:09, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
13:09, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Малая Пурга\n#происшествие
Фото: vk.com/udmurtiya18ru (Диана Бурдина)
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По предварительным данным, грузовой автомобиль не выдержал необходимую дистанцию.

Малая Пурга. Удмуртия. В столкновении легкового автомобиля и фуры в Удмуртии погибла женщина. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла в субботу, 2 февраля, в Малопургинском районе неподалеку от поворота на деревню Старая Монья.

На дороге столкнулись грузовик и «Лада Ларгус». В результате женщина, находившаяся на заднем сидении легковушки, погибла. Еще два пассажира отечественного авто попали в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем фуры необходимой дистанции. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Ограничение движения не вводилось.

13:09, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
588
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Малая Пурга\n#происшествие

 

 

 


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