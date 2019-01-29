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Жителя Ижевска осудили за ложное сообщение об акте терроризма

16:10, 29 января, 2019
Дмитрий Стрелков
16:10, 29 января, 2019
Дмитрий Стрелков
54
0
#терроризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#телефонный звонок
Фото: pixabay.com
54
0

Ижевчанин позвонил в «скорую» и сказал, что жилой дом заминирован.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя. Как сообщается на сайте суда, мужчину обвинили по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

По данным дела, в октябре 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, ижевчанин позвонил со своего мобильного телефона в «скорую» и передал заведомо ложное сообщение об акте терроризма - в одном из домов Устиновского района столицы Удмуртии заложена бомба.

Смягчающим наказание обстоятельством явилось признания вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья самого подсудимого. Отягчающих обстоятельств суд не выявил. В результате мужчине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с возложением на осужденного ряда ограничений. Приговор суда в законную силу не вступил.

16:10, 29 января, 2019
Дмитрий Стрелков
54
0
#терроризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#телефонный звонок

 

 

 


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