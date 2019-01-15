Жителя Удмуртии приговорили к условному сроку за звонок о ложном минировании

Суд учёл смягчающие и отягчающее обстоятельства.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска признал 34-летнего уроженца Завьяловского района Удмуртии виновным по части 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Информацию об этом разместили на сайте суда.

Суд установил, что 23 октября 2018 года на пульт «112» поступил анонимный телефонный звонок. Мужчина рассказал, что в одном из магазинов, расположенном в здании торгового центра «Пушкинский», якобы заложено взрывное устройство. Для проверки в экстренном порядке были задействованы соответствующие службы, которые взрывного устройства и взрывчатых веществ не обнаружили. В этот же день звонившего задержали. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

С обвинением подсудимый полностью согласился, вину в судебном заседании признал в полном объёме. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В результате мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с усыпительным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.