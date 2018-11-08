Почти 7 тонн хлебобулочных изделий изъяли в Удмуртии

К административной ответственности за нарушения законодательства привлекли на сумму в 360 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели 24 проверки и административных расследования в отношении субъектов, производящих и реализующих хлебобулочную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такое количество проверок провели за период с 2017 года по 9 месяцев 2018 года. Все мероприятия проводились с лабораторным контролем.

По результатам проверочных мероприятий снято с реализации 475 партий хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий общим объёмом 6968,56 кг по причине отсутствия маркировочных ярлыков на продукции, истечение срока годности и отсутствия полной информации для потребителя.

За выявленные нарушения законодательства вынесено 31 постановление о привлечении к административной ответственности на общую сумму 360 000 рублей.