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Почти 7 тонн хлебобулочных изделий изъяли в Удмуртии

13:00, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
13:00, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
938
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#хлеб
Фото: pixabay.com
938
0

К административной ответственности за нарушения законодательства привлекли на сумму в 360 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели 24 проверки и административных расследования в отношении субъектов, производящих и реализующих хлебобулочную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такое количество проверок провели за период с 2017 года по 9 месяцев 2018 года. Все мероприятия проводились с лабораторным контролем.

По результатам проверочных мероприятий снято с реализации 475 партий хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий общим объёмом 6968,56 кг по причине отсутствия маркировочных ярлыков на продукции, истечение срока годности и отсутствия полной информации для потребителя.

За выявленные нарушения законодательства вынесено 31 постановление о привлечении к административной ответственности на общую сумму 360 000 рублей.

13:00, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
938
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#хлеб

 

 

 


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