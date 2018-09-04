Житель Удмуртии упал с обрыва и несколько дней провел без еды и воды

Компания, с которой мужчина отдыхал на берегу Камы, обнаружила его пропажу только после приезда домой.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии нашли мужчину, который несколько дней назад пропал без вести на берегу Камы. Об этом сообщает следственное управления СК России по республике.

Известно, что 31 августа 2018 года большая компания, около 20 человек, приехала в Воткинский район. Они остановились возле деревни Галево у крутого обрыва на берегу Камы и провели там два дня, отдыхая и выпивая. Вернувшись домой, компания обнаружила, что один из их друзей не вернулся.

4 сентября, информация об исчезновении 37-летнего мужчины поступила в полицию. Были организованы поисковые мероприятия. У подножья обрыва, рядом с которым отдыхала компания, сотрудники поисковой группы нашли кроссовки, а через некоторое время и пропавшего мужчину. Оказалось, что он упал с обрыва еще в ночь с 1 на 2 сентября, получил травмы, в том числе в области головы, и не мог выбраться. Несколько суток он провел без еды и воды.

Мужчину эвакуировали на лодке и экстренно доставили в больницу Воткинска, где ему сейчас оказывается медицинская помощь. Проверка по данному факту продолжается.