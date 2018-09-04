play
pause
  • $ 67.74 ↓
  • € 78.64 ↓

Житель Удмуртии упал с обрыва и несколько дней провел без еды и воды

17:52, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
17:52, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
34
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Кама\n#происшествие\n#падение
Фото: rodnaya-vyatka.ru
34
0

Компания, с которой мужчина отдыхал на берегу Камы, обнаружила его пропажу только после приезда домой.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии нашли мужчину, который несколько дней назад пропал без вести на берегу Камы. Об этом сообщает следственное управления СК России по республике.

Известно, что 31 августа 2018 года большая компания, около 20 человек, приехала в Воткинский район. Они остановились возле деревни Галево у крутого обрыва на берегу Камы и провели там два дня, отдыхая и выпивая. Вернувшись домой, компания обнаружила, что один из их друзей не вернулся.

4 сентября, информация об исчезновении 37-летнего мужчины поступила в полицию. Были организованы поисковые мероприятия. У подножья обрыва, рядом с которым отдыхала компания, сотрудники поисковой группы нашли кроссовки, а через некоторое время и пропавшего мужчину. Оказалось, что он упал с обрыва еще в ночь с 1 на 2 сентября, получил травмы, в том числе в области головы, и не мог выбраться. Несколько суток он провел без еды и воды.

Мужчину эвакуировали на лодке и экстренно доставили в больницу Воткинска, где ему сейчас оказывается медицинская помощь. Проверка по данному факту продолжается.

17:52, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
34
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Кама\n#происшествие\n#падение

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

09:30, 30 августа, 2018
15448

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

11914
12:29, 29 августа, 2018

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

9063
19:31, 28 августа, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

6607
15:35, 29 августа, 2018

В Ижевске пьяный водитель без прав врезался в троллейбус

4718
13:10, 30 августа, 2018

В Сочи после посадки загорелся самолет авиакомпании «Ютэйр» с пассажирами на борту

10:15, 01 сентября, 2018
3386

ФСИН рассказала, во сколько рублей обходится содержание заключенных в России

2522
12:45, 03 сентября, 2018

Четырех российских биатлонистов поймали на допинге

2472
16:50, 30 августа, 2018

Пришедшие проститься с Иосифом Кобзоном проводили певца аплодисментами

2138
14:34, 02 сентября, 2018

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

2121
12:50, 29 августа, 2018

На борту самолета Детройт – Париж ввели режим ЧС

12:40, 31 августа, 2018
8520

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

4321
18:20, 28 августа, 2018

Медвежонок облюбовал гамак на заднем дворе дома жительницы США

2881
15:09, 02 сентября, 2018

В СБУ опровергли причастность Киева к убийству главы ДНР Захарченко

2111
19:23, 01 сентября, 2018

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

2023
10:30, 29 августа, 2018

Мультимедиа

Фестиваль "Тыло толэзь" ("Огненная луна")

Чей воршуд будете?

Удмуртия в минуту: фан-зона без торгов и субсидирование авиарейса Санкт-Петербург - Ижевск

03 сентября, 2018