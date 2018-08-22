Подрядчики ремонта общежития в Сарапуле получили более 4 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Муниципальный заказчик не оплатил выполненные работы.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле подрядчикам ремонта общежития машиностроительного техникума удалось получить 4,2 млн рублей за выполненные работы после вмешательства прокуратуры города. Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» Сарапула заключила с ООО «ВС-СНАБ», ООО «СтройПроект-Бюро», ООО «ПИ Агропромпроект» договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общежития и авторскому надзору.

Работы были выполнены в полном объеме, однако заказчик их не оплатил. Задолженность составила 4,2 млн рублей.

Надзорный орган внес в муниципалитет представление об устранении нарушений. После принятых мер реагирования заказчик погасил долг.