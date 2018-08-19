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Прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода с причалом в Сарапуле

13:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
13:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
269
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#теплоход\n#происшествие
Фото: ptproc.ru
269
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Инцидент произошел 17 августа.

Сарапул. Удмуртия. Удмуртская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения пассажирского теплохода «Капитан Пушкарёв» с причалом в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что судно следовавшее по маршруту Ярославль – Пермь – Ярославль врезался в стоечный понтон 17 августа около 7:30. На его борту находилось 153 пассажира и 49 членов экипажа. Теплоход принадлежит ООО «Академфлот» (Самара).

Теплоход получил повреждения лако-красочного покрытия носовой части, а также упал навес пассажирской зоны понтона и было повреждено дежурное помещение понтона. При этом никто не пострадал. В 14:00 по московскому времени судно было отправлено по маршруту в Пермь.

«По предварительным данным причинами происшедшего стали ошибка капитана судна и неблагоприятные погодные условия (наличие сильного ветра в момент причаливания)», - говорится в сообщении.

13:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
269
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#теплоход\n#происшествие

 

 

 


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