17 тонн зараженного птичьим гриппом куриного мяса нашли в магазинах Ижевска

Продукция была изъята и уничтожена.

Ижевск. Удмуртия. В магазинах Ижевска обнаружили 17 тонн зараженного птичьим гриппом мяса курицы. Как сообщает пресс-служба администрации города, продукция была изъята и уничтожена.

Мясо поступило на прилавки торговых точек города из неблагополучных регионов. Так, на начало июля в России зарегистрированы 28 вспышек высокопатогенного гриппа среди домашней птицы - в Курской, Липецкой, Орловской, Самарской. Два очага заболевания на птицефабриках в Пензенской области.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия поручила муниципальной милиции администрации Ижевска, районным администрациям совместно с правоохранительными органами организовать рейды по местам несанкционированной торговли, чтобы пресечь незаконную реализацию птицеводческой продукции.