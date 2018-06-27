Чаще всего кражи происходят во дворах.

Ижевск. Удмуртия. За последнюю неделю в Ижевске неизвестные украли 12 канализационных люков. Об этом рассказал журналистам директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.

«За этот отопительный период и за этот год мы столкнулись с вопиющим безобразием, связанным с массовыми кражами люков только на наших сетях. Я знаю, что такая же ситуация у коллег из «Водоканала» и у других сетевых компаний», - поделился он.

По мнению Ярослава Балобанова, в городе орудует группа, которая занимается сбытом люков.

Чаще всего злоумышленники крадут их с проезжих частей во дворах и, как правило, ночью.

«У меня есть определенный запас этих люков <…>, и когда их исчезает в течение года 50 или 60 штук, то никакого запаса не хватит, я должен объявлять торги и закупать новые <…>. Пока мне не купят, либо ограждения стоят, либо бетонными конструкциями пытаемся закрыть», - пояснил Балобанов.

Отметим, по части 1 статьи 158 УК России («Кража») за данное правонарушение виновным грозит до 2 лет лишения свободы. В случае, если ущерб от кражи составит менее 2500 рублей, возбуждается административное дело по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хищение»).