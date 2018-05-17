Двоих детей сбили на «зебре» в Ижевске

В обоих случаях дети перебегали проезжую часть.

Ижевск. Удмуртия. Двое детей пострадали на нерегулируемом переходе в Ижевске во вторник, 15 мая. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД Удмуртии, в обоих случаях дети перебегали проезжую часть.

Вечером вторника напротив дома № 138-А по улице 40 лет Победы водитель автомобиля «Фольксваген» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на девочку 2007 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы.

В тот же день около 21:00, напротив дома № 33, расположенного на улице 30 лет Победы, водитель автомобиля «Хендай» на «зебре» наехал на мальчика 2010 года рождения. В результате ДТП ребёнок получил травмы и госпитализирован.