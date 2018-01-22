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      Организация ЖКХ из Удмуртии не выплачивала зарплату своим работникам

      16:25, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      16:25, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      446
      0
      #зарплата\n#Прокуратура\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      446
      0

      На момент вмешательства прокуратуры сумма составляла более полумиллиона рублей.

      Каракулиснкий район. Организация ЖКХ из Удмуртии не выплачивала зарплату своим работникам несколько месяцев. На момент вмешательства прокуратуры сумма составляла более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

      «По состоянию на декабрь 2017 года задолженность ООО «Теплосети «ЮГ» по заработной плате составила более 600 тыс. рублей перед 33 работниками организации», - говорится в сообщении прокуратуры.

      При этом директор, являющийся одним из учредителей предприятия, получал деньги, и имел возможность погашения задолженности, но тратил средства на другие цели.

      Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По итогам их рассмотрения в отношении управленца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК России («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

      «В интересах работников направлены в суд заявления о взыскании задолженности по заработной плате, задолженность погашена частично», - уточнили в надзорном органе.

      16:25, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      446
      0
      #зарплата\n#Прокуратура\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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