В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

С начала года в республике совершено 167 преступлений.

Ижевск. Удмуртия. 19 человек погибли в Удмуртии за новогодние праздники. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр внутренних дел Александр Первухин.

По его словам, с начала года в регионе совершено 167 преступлений, в том числе 3 убийства, 3 факта умышленного причинения вреда здоровью, 11 грабежей, 73 кражи и другие противоправные действия.

«Все убийства совершены на почве употребления алкоголя, во время семейных конфликтов», - отметил Первухин.

Глава республики Александр Бречалов попросил руководителя администрации главы и правительства Удмуртии подготовить к началу февраля республиканскую программу по профилактике алкоголизма и наркомании.

Напомним, что всего за праздники в Удмуртии произошло 24 пожара, где погибло 4 человека, и 22 ДТП с 40 пострадавшими с тремя погибшими.