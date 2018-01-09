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      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      15:00, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      15:00, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      2539
      0
      #Ижевск\n#Александр Первухин\n#Удмуртия\n#преступления\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      2539
      0

      С начала года в республике совершено 167 преступлений.

      Ижевск. Удмуртия. 19 человек погибли в Удмуртии за новогодние праздники. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр внутренних дел Александр Первухин.

      По его словам, с начала года в регионе совершено 167 преступлений, в том числе 3 убийства, 3 факта умышленного причинения вреда здоровью, 11 грабежей, 73 кражи и другие противоправные действия.

      «Все убийства совершены на почве употребления алкоголя, во время семейных конфликтов», - отметил Первухин.

      Глава республики Александр Бречалов попросил руководителя администрации главы и правительства Удмуртии подготовить к началу февраля республиканскую программу по профилактике алкоголизма и наркомании.

      Напомним, что всего за праздники в Удмуртии произошло 24 пожара, где погибло 4 человека, и 22 ДТП с 40 пострадавшими с тремя погибшими

      15:00, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      2539
      0
      #Ижевск\n#Александр Первухин\n#Удмуртия\n#преступления\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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