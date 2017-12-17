Плохая тётя: воспитатель из Удмуртии дважды попалась пьяной за рулем

Уголовное дело в отношении 28-летней девушки передали в суд.

Ува. Удмуртия. Воспитателя детского сада из поселка Ува в Удмуртии во второй раз обнаружили пьяной за рулем сотрудники ГИБДД. Уголовное дело с обвинительным заключением передали для рассмотрения в суд, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

В 2016 году 28-летнюю девушку уже задерживали за рулем в неадекватном состоянии. Тогда она от прохождения медосвидетельствования отказалась. Но 26 ноября 2017 года сотрудники ГИБДД вновь обнаружили воспитателя за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Дело рассмотрят по статье 264.1. УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).