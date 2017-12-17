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      Плохая тётя: воспитатель из Удмуртии дважды попалась пьяной за рулем

      14:41, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      14:41, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      1519
      0
      #ГИБДД\n#Ува\n#детские сады\n#суд\n#воспитатель\n#пьяный водитель
      Фото: flickr.com Stuart Caie
      1519
      0

      Уголовное дело в отношении 28-летней девушки передали в суд.

      Ува. Удмуртия. Воспитателя детского сада из поселка Ува в Удмуртии во второй раз обнаружили пьяной за рулем сотрудники ГИБДД. Уголовное дело с обвинительным заключением передали для рассмотрения в суд, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

      В 2016 году 28-летнюю девушку уже задерживали за рулем в неадекватном состоянии. Тогда она от прохождения медосвидетельствования отказалась. Но 26 ноября 2017 года сотрудники ГИБДД вновь обнаружили воспитателя за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

      Дело рассмотрят по статье 264.1. УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

      14:41, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      1519
      0
      #ГИБДД\n#Ува\n#детские сады\n#суд\n#воспитатель\n#пьяный водитель

       

       

       

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