Женщина переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

Ижевск. Удмуртия. Пешехода сбили на улице Союзной в Ижевске. Как сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, женщина переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

«Авария произошла накануне, 28 ноября около 19:00. Водитель «Фольксваген Поло» совершил наезд на пешехода-женщину, 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали в медучреждение.