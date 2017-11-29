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      Пешехода сбили на улице Союзной в Ижевске

      12:40, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      12:40, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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      0

      Женщина переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

      Ижевск. Удмуртия. Пешехода сбили на улице Союзной в Ижевске. Как сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, женщина переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

      «Авария произошла накануне, 28 ноября около 19:00. Водитель «Фольксваген Поло» совершил наезд на пешехода-женщину, 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

      В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали в медучреждение.

      12:40, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#происшествие

       

       

       

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