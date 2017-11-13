Условный срок получил житель Удмуртии за разжигание межнациональной розни

Мужчина оставил комментарий к статье в интернете.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор 42-летнему жителю Игры. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, его признали виновным в разжигании межнациональной розни.

«В апреле 2017 года гражданин, имея преступный умысел на возбуждение ненависти и вражды к представителям одной из национальных групп, а также унижение их человеческого достоинства по признаку их расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, разместил комментарий к статье, опубликованной на одном из интернет-ресурсов», - отмечается в сообщении.

Сотрудники ФСБ отмечают, что законом разжигание межнациональной розни запрещено. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно.