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      Условный срок получил житель Удмуртии за разжигание межнациональной розни

      17:47, 13 ноября, 2017
      17:47, 13 ноября, 2017
      105
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      #интернет\n#ФСБ\n#Игра\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      Фото: pxhere.com
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      0

      Мужчина оставил комментарий к статье в интернете.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор 42-летнему жителю Игры. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, его признали виновным в разжигании межнациональной розни.

      «В апреле 2017 года гражданин, имея преступный умысел на возбуждение ненависти и вражды к представителям одной из национальных групп, а также унижение их человеческого достоинства по признаку их расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, разместил комментарий к статье, опубликованной на одном из интернет-ресурсов», - отмечается в сообщении.

      Сотрудники ФСБ отмечают, что законом разжигание межнациональной розни запрещено. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

      Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно.

      17:47, 13 ноября, 2017
      105
      0
      #интернет\n#ФСБ\n#Игра\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

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