Речь идет о свалках в Глазовском и Сарапульском районах.

Ижевск. Удмуртия. Результаты экологической экспертизы при строительстве двух полигонов ТБО в Удмуртии признали незаконными. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, речь идет о свалках в Глазовском («Полигон ТБО») и Сарапульском («Полигон ТБО «Венда») районах региона.

Известно, что в 2016 году региональное управление Росприроднадзора утвердило положительные заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации полигонов, которые хотели разместить рядом с деревнями Нижняя Кузьма и Смолино.

В представленных на экспертизу документах не было материалов общественных обсуждений с людьми результатов оценки воздействия на окружающую среду полигонов.

Свалку в Глазовском районе заказчик планировал построить в непосредственной близости от реки Жаба. При этом водным кодексом России запрещено размещение полигонов в водоохранной зоне.

«Однако документов, подтверждающих соблюдение этого запрета, в проектной документации, не имелось», - говорится в сообщении надзорного органа.

В итоге, прокуратура направила в Первомайский районный суд Ижевска иски к управлению Росприроднадзора. 23 и 25 августа суд признал ранее выданные государственные экспертизы незаконными.