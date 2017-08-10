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      Жители Дебес помогли женщине с пятью детьми восстановить дом после пожара

      12:56, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:56, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      278
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      278
      0

      Вся мебель и вещи семьи сгорели в огне.

      Дебесы. Удмуртия. В Дебесах женщина с пятью детьми осталась без крова после пожара, который уничтожил внутри дома все имеющиеся вещи. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил первый заместитель главы администрации Дебесского района Леонид Иванов.

      После происшествия, которое случилось с семьей в начале июля, семья переехала к бабушке и объявила сбор вещей, которые жители Дебес почти сразу же помогли им собрать.

      «На сегодняшний день они благодаря поддержке населения и различных организаций провели ремонт в доме, заклеили, стекла поставили, живут уже там. Из того, что требовалось, в одежде они не нуждаются, уже все обеспечено. Сегодня особую проблему у них вызывает отсутствие какой-либо мебели. Самая острая необходимость - это диван и часть бытовой техники. В принципе зимовать они готовы», - сказал Иванов.

      Он уточнил, что сейчас семья параллельно возводит новый дом, строительство которого планируют завершить в 2018 году. Кроме того, как многодетная семья они стоят первые в очереди на субсидию на улучшение жилищных условий.

      «Сумму я пока не могу сказать, это будет зависеть от того, сколько будет направлено», - уточнил первый заместитель главы администрации Дебесского района.

      12:56, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      278
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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