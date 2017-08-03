Последствия порыва трубопровода на улице Майской в Ижевске устранят к 20:00

Об этом «Сусанину» сообщили в диспетчерской службе Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Последствия порыва трубопровода на улице Майской устранят к 20:00. Об этом «Сусанину» сообщили в единой информационно-диспетчерской службе Ижевска.

«Бригады «Ижводоканала» занимаются устранением повреждения. Срок до 20:00 3 августа. Воду отключили в шести домах. Авария произошла в 5:25 по местному времени», - рассказали в диспетчерской службе.

Напомним, фотографии с затопленными улицами Майской, Пушкинской и 10 лет Октября выложили в соцсети жители города утром 3 августа. Как рассказали «Сусанину» читатели, вода добежала до дворов, которые располагаются неподалеку от ТЦ «Талисман».