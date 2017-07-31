Шрапнельный снаряд нашли при ремонте объездной Балезино

Взрывотехники уничтожили опасный предмет.

Балезино. Удмуртия. Артиллерийский шрапнельный снаряд калибра 76 мм нашли недалеко от Балезино. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, предмет обнаружили при ремонте объездной дороги.

На место выехали сотрудники ОМОНа. Они выяснили, что снаряд представлял реальную опасность для жителей района и для передвигающихся по дороге.

«Взрывотехники вывезли находку во взрывозащитном контейнере в безопасное место и уничтожили накладным зарядом», - отмечается в сообщении.