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      Шрапнельный снаряд нашли при ремонте объездной Балезино

      10:32, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      10:32, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      103
      0
      #Балезино\n#взрыв\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#происшествие\n#Росгвардия
      Фото: Пресс-служба Росгвардии Удмуртии
      103
      0

      Взрывотехники уничтожили опасный предмет.

      Балезино. Удмуртия. Артиллерийский шрапнельный снаряд калибра 76 мм нашли недалеко от Балезино. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, предмет обнаружили при ремонте объездной дороги.

      На место выехали сотрудники ОМОНа. Они выяснили, что снаряд представлял реальную опасность для жителей района и для передвигающихся по дороге.

      «Взрывотехники вывезли находку во взрывозащитном контейнере в безопасное место и уничтожили накладным зарядом», - отмечается в сообщении.

      10:32, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      103
      0
      #Балезино\n#взрыв\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#происшествие\n#Росгвардия

       

       

       

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