В Удмуртии закрыли несколько подпольных игорных клубов

Они располагались в Воткинске и Глазове, поселках Игра и Яр, а также в других населенных пунктах.

Ижевск. В Удмуртской Республике закрыли несколько подпольных игорных клубов. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, они располагались в Воткинске и Глазове, поселках Игра и Яр, а также в других населенных пунктах.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр в составе организованной группы»).

Сейчас к уголовной ответственности, помимо организатора, привлекаются 8 жителей республики.