В Сарапуле посадили в тюрьму банду мошенников и сутенеров

Членов группировки признали виновными в вымогательстве, грабежах, мошенничествах, организации занятия проституцией, незаконном обороте оружия и наркотиков.

Сарапул. Удмуртия. в Сарапуле посадили в тюрьму преступную группу, которая орудовала на территории города более двух лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Банда из 14 человек, лидером которой был ранее судимый мужчина, признана виновной в 19 случаях вымогательства, 21 кредитном мошенничестве, 6 грабежах. Также 5 девушек «благодаря» бандитам стали проститутками. Кроме того, главарь группы признан виновным в организации преступного сообщества. Его лишили свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Остальным дали различные сроки от 3 до 6 лет с реальным или условным отбыванием наказания.