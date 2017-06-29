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      В Сарапуле посадили в тюрьму банду мошенников и сутенеров

      17:43, 29 июня, 2017
      17:43, 29 июня, 2017
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      #Сарапул\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие\n#тюрьма\n#группа
      Фото: pixabay.com
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      Членов группировки признали виновными в вымогательстве, грабежах, мошенничествах, организации занятия проституцией, незаконном обороте оружия и наркотиков.

      Сарапул. Удмуртия. в Сарапуле посадили в тюрьму преступную группу, которая орудовала на территории города более двух лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Банда из 14 человек, лидером которой был ранее судимый мужчина, признана виновной в 19 случаях вымогательства, 21 кредитном мошенничестве, 6 грабежах. Также 5 девушек «благодаря» бандитам стали проститутками. Кроме того, главарь группы признан виновным в организации преступного сообщества. Его лишили свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Остальным дали различные сроки от 3 до 6 лет с реальным или условным отбыванием наказания.

      17:43, 29 июня, 2017
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      #Сарапул\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие\n#тюрьма\n#группа

       

       

       

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