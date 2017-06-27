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      Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле на улице Карла Маркса в Ижевске

      10:00, 27 июня, 2017
      Ксения Чернова
      10:00, 27 июня, 2017
      Ксения Чернова
      19
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#бомба\n#происшествие\n#УВД
      19
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      Кинологи и саперы обыскали территорию, но взрывного устройства не обнаружили.

      Ижевск. Удмуртия. Кинологи и саперы обыскали автомобили у здания №440 по улице Карла Маркса в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе УМВД России по Ижевску.

      Дело в том, что утром во вторник, 27 июня, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что под одной из машин заложена бомба. Стражи порядка выехали на место, оцепили и осмотрели территорию.

      «Взрывное устройство обнаружено не было. Устанавливается личность звонившего, проводится проверка», - пояснили в управлении.

      Жильцов дома и сотрудников колледжа государственной и муниципальной службы, который находится в том же здании, не эвакуировали.

      10:00, 27 июня, 2017
      Ксения Чернова
      19
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#бомба\n#происшествие\n#УВД

       

       

       

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