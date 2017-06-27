Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле на улице Карла Маркса в Ижевске

Кинологи и саперы обыскали территорию, но взрывного устройства не обнаружили.

Ижевск. Удмуртия. Кинологи и саперы обыскали автомобили у здания №440 по улице Карла Маркса в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе УМВД России по Ижевску.

Дело в том, что утром во вторник, 27 июня, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что под одной из машин заложена бомба. Стражи порядка выехали на место, оцепили и осмотрели территорию.

«Взрывное устройство обнаружено не было. Устанавливается личность звонившего, проводится проверка», - пояснили в управлении.

Жильцов дома и сотрудников колледжа государственной и муниципальной службы, который находится в том же здании, не эвакуировали.