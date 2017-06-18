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      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      18:26, 18 июня, 2017
      18:26, 18 июня, 2017
      3318
      0
      #дети\n#Ижевск\n#происшествие\n#падение
      Фото: @arzik2
      3318
      0

      Оба малыша госпитализированы с серьезными травмами.

      Ижевск. Удмуртия. Сразу двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные. Об одном из случаев в соцсетях сообщили неравнодушные горожане.

      «Около улицы Софьи Ковалевской с 4 этажа выпал ребенок 2-3 лет ... папа оставил ребенка одного дома с открытым окном. Ребенок выпал и ударился сначала спиной об железную крышу магазина, а потом упал вниз. Никто не мог помочь, близко никто не подходил», - написали в паблике "Ижевск Онлайн".

       

      В пресс-службе МВД по Удмуртии корреспонденту ИА "Сусанин" рассказали, что этот случай, к сожалению, не стал единственным.

      «Также из окна 2-го этажа дома по улице Пушкинской выпала девочка 2,9 лет. Она госпитализирована с серьезными травмами. По обоим фактам сейчас проводится проверка, о результатах которой станет известно через несколько дней», - рассказали в полиции.

      МВД по Удмуртии обращается к ижевчанам с просьбой быть внимательными и не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, даже если окна снабжены москитной сеткой.  

      18:26, 18 июня, 2017
      3318
      0
      #дети\n#Ижевск\n#происшествие\n#падение

       

       

       

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