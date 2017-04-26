Жители Ижевска сообщили в соцсетях о ДТП с участием «скорой» на Удмуртской

В аварии никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. «Лада Ларгус» и «скорая помощь» столкнулись на улице Удмуртской в среду утром. Об этом сообщили ижевчане в группе «Ижевск Где Гай Стоят» Вконтакте.

«На Удм (Аврора) Ларгус & Скорая!На развороте ларгус смотрел в право а с лево по встречке летела скорая с спец сигналами...Ларгус ее в заднее правое Колесо ударил и остался без морды.скорая вроде как ехала так и уехала дальше», - написал Илья Мельников.

Очевидцы столкновения рассказали информагентству «Сусанин», что в момент ДТП «скорая» двигалась с включенными спецсигналами. По словам ижевчан, в салоне медицинского автомобиля находилась беременная женщина, которую отправили в больницу на другой «скорой помощи», которая приехала к месту аварии.

В 1 отделе республиканского управления ГИБДД корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали, что сейчас инспекторы дорожной полиции выясняют все обстоятельства ДТП, в частности, двигалась ли «скорая помощь» с включенным проблесковым маячком и сиреной.