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      Жители Ижевска сообщили в соцсетях о ДТП с участием «скорой» на Удмуртской

      08:55, 26 апреля, 2017
      08:55, 26 апреля, 2017
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      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#скорая помощь
      Фото: susanin.news
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      В аварии никто не пострадал.

      Ижевск. Удмуртия. «Лада Ларгус» и «скорая помощь» столкнулись на улице Удмуртской в среду утром. Об этом сообщили ижевчане в группе «Ижевск Где Гай Стоят» Вконтакте.

      «На Удм (Аврора) Ларгус & Скорая!На развороте ларгус смотрел в право а с лево по встречке летела скорая с спец сигналами...Ларгус ее в заднее правое Колесо ударил и остался без морды.скорая вроде как ехала так и уехала дальше», - написал Илья Мельников.

      Очевидцы столкновения рассказали информагентству «Сусанин», что в момент ДТП «скорая» двигалась с включенными спецсигналами. По словам ижевчан, в салоне медицинского автомобиля находилась беременная женщина, которую отправили в больницу на другой «скорой помощи», которая приехала к месту аварии. 

      В 1 отделе республиканского управления ГИБДД корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали, что сейчас инспекторы дорожной полиции выясняют все обстоятельства ДТП, в частности, двигалась ли «скорая помощь» с включенным проблесковым маячком и сиреной. 

      08:55, 26 апреля, 2017
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      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#скорая помощь
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