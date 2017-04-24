Две дошкольницы пострадали при пожаре в Ижевске

Родители оставили малышей дома одних.

Ижевск. Удмуртия. Две дошкольницы – девочки четырех и пяти лет – пострадали при пожаре в Ижевске. Как сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, возгорание произошло в общежитии коридорного типа на улице Удмуртской.

О случившемся спасателям сообщили соседи. Огнеборцы прибыли на место через три минуты. Они эвакуировали 50 жильцов общежития, выломали дверь в комнату и обнаружили у окна двух сестричек. Девочки успели надышаться угарным газом. С отравлением их доставили в больницу.

Известно, что детей одних дома оставил отец, который, по его словам, воспитывает дочек один. В момент, когда мужчины не было, произошло короткое замыкание в холодильнике.