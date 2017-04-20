Наложили кучу: груда кирпичей рассыпалась на перекрестке в Ижевске

Ижевчане поделились в соцсетях фотографиями происшествий в городе.

Ижевск. Удмуртия. Груда кирпичей рассыпалась на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ленина в Ижевске. Как сообщили информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, скорее всего, стройматериал высыпался из проезжавшей грузовой машины.

В группе «ИГГС» в соцсети «Вконтакте» пользователи предположили, что причиной случившегося стал сильный ветер.

К слову, из-за сильного ветра упала рекламная конструкция со здания за боулинг-центром «Искра». Об этом сообщили в той же группе.

«На перекрестке у ленты отвалилась часть светофора, держится на кабеле, может оторваться, аккуратнее!», - также предупредила пользователей соцсети Ольга Москвина.