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      Наложили кучу: груда кирпичей рассыпалась на перекрестке в Ижевске

      10:52, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      10:52, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      562
      0
      #интернет\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      562
      0

      Ижевчане поделились в соцсетях фотографиями происшествий в городе.

      Ижевск. Удмуртия. Груда кирпичей рассыпалась на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ленина в Ижевске. Как сообщили информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, скорее всего, стройматериал высыпался из проезжавшей грузовой машины.

      В группе «ИГГС» в соцсети «Вконтакте» пользователи предположили, что причиной случившегося стал сильный ветер.

      К слову, из-за сильного ветра упала рекламная конструкция со здания за боулинг-центром «Искра». Об этом сообщили в той же группе.

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      «На перекрестке у ленты отвалилась часть светофора, держится на кабеле, может оторваться, аккуратнее!», - также предупредила пользователей соцсети Ольга Москвина.

      10:52, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      562
      0
      #интернет\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#происшествие
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