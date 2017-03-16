Напавший с ножом на врача «скорой помощи» житель Ижевска отправится на принудительное лечение

Мужчина напал с ножом на медика в ноябре 2016 года.

Ижевск. Удмуртия. Ударивший ножом врача «скорой помощи» житель Ижевска отправится на принудительное лечение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина напал на медика в ночь с 15 на 16 ноября 2016 года.

Известно, что горожанин вызвал к себе домой врачей.

«Мужчина, страдающий алкогольной зависимостью второй стадии, находясь в состоянии «белая горячка», нанес врачу один удар ножом в область шеи, чем причинил тяжкий вред здоровью», - написали в прокуратуре.

Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной помощи.

Позднее эксперты установили, что в момент совершения преступления мужчина страдал психическим расстройством.