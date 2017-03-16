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      Новости Удмуртии

      Напавший с ножом на врача «скорой помощи» житель Ижевска отправится на принудительное лечение

      08:30, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      247
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: otravleniy.net
      247
      0

      Мужчина напал с ножом на медика в ноябре 2016 года.

      Ижевск. Удмуртия. Ударивший ножом врача «скорой помощи» житель Ижевска отправится на принудительное лечение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина напал на медика в ночь с 15 на 16 ноября 2016 года.

      Известно, что горожанин вызвал к себе домой врачей.

      «Мужчина, страдающий алкогольной зависимостью второй стадии, находясь в состоянии «белая горячка», нанес врачу один удар ножом в область шеи, чем причинил тяжкий вред здоровью», - написали в прокуратуре.

      Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной помощи.

      Позднее эксперты установили, что в момент совершения преступления мужчина страдал психическим расстройством.

      08:30, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      247
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия

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