Ученые Удмуртии разработали синтезатор речи коренного народа республики

Программа способна «проговаривать» любой печатный текст на удмуртском языке.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработали синтезатор речи коренного народа республики. Разработку представили специалисты Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Синтезатор работает на основе искусственного интеллекта. Программа способна преобразовывать любой печатный текст на удмуртском языке в обычный звуковой файл, который можно прослушать на компьютере, смартфоне или любом другом гаджете.

Интерактивный сервис – результат совместной работы специалистов Удмуртского института истории, языка и литературы и лаборатории машинного обучения и обработки «больших» данных производственных киберсистем.

Синтезатор удмуртской речи создан на основе нейронной сети Tacotron. Для обучения нейросети подготовили специальные тексты, которые озвучила известная радиоведущая Светлана Пикулева. Именно ее голосом сегодня и говорит программа.

Как рассказал младший научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН Григорий Григорьев, программа выдает приемлемый результат, но пока не так совершенна, как хотелось бы разработчикам. В дальнейшем ученые намерены использовать нейронную сеть следующего поколения, которая сможет генерировать фразы, неотличимые от речи реального человека.

Сейчас идет работа по интеграции синтезатора и сайта Национального корпуса удмуртского языка. В ближайшее время программа появится в открытом доступе.

Как отметил заведующий лабораторией машинного обучения УдмФИЦ УрО РАН Виктор Трубицын, синтезатор будет востребован не только в качестве самостоятельного приложения, но и как часть автоматических переводчиков с удмуртского языка, навигаторов, образовательных программ и голосовых помощников.

Уже сегодня синтезатор речи может быть полезен для людей со слабым зрением, чтобы слушать книги. Также сервис могут использовать родители и педагоги, чтобы научить детей читать на правильном литературном удмуртском языке.