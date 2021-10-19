В музее Калашникова в Ижевске появятся технологии дополненной реальности

В комплексе будут работать мультимедийные гиды.

Ижевск. Удмуртия. Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова выиграл отбор среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Культура». В скором времени в музее появятся мультимедийные гиды с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт». Приложение запустят в основной экспозиции «Калашников. Траектория судьбы».

Для реализации проекта музей получил целевое финансирование. На предоставленные деньги закупили 16 единиц оборудования и планируется провести работы по организации точек доступа бесплатного Wi-Fi в экспозиции. Также в мультимедийном приложении «Артефакт» уже ведется настройка и тестирование распознавания предметов, которые представлены в основном выставочном зале.

Чтобы воплотить такую задумку в жизнь, сотрудникам музея заранее пришлось проделать большую и кропотливую работу. Они подготовили нужные и интересные тексты с описанием экспонатов и из более тысячи сделанных фотографий отобрали самые лучшие, которые соответствуют строгим требованиям проекта. Реализация задумки уже подходит к завершению.