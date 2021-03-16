В 2020 году в Удмуртии предотвратили 209 попыток взлома серверов Центра обработки данных

Вместе с тем антивирусная система заблокировала 470 тыс. вирусных атак.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в течение 2021 года подключат к интернету 367 социально значимых объектов. Как рассказал журналистам министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов, это более 100 школ, примерно столько же фельдшерско-акушерских пунктов, а также администрации муниципальных образований, пожарные части и подразделения Росгвардии. К 1 сентября системы будут введены в эксплуатацию.

Вся сетевая инфраструктура республики располагается на серверах Центра обработки данных. С 2018 по 2020 год власти Удмуртии проводили его модернизацию. В частности, изменили систему энергоснабжения: сейчас она состоит из двух каналов и дизельного генератора, который подхватывает на себя нагрузку, если выходят из строя обе подстанции.

Если в городе или в здании пропадёт электричество и выйдут из строя оба канала, то автоматически включается дизельгенератор — благодаря ему информационные системы республики продолжат работать при отсутствии электричества.

В ходе реконструкции ЦОД в помещении выстроены стойки для серверов, построены «холодный» и «горячий» коридоры. Также была проведена система газового пожаротушения. По словам первого зампреда правительства Удмуртии Константина Сунцова, модернизация позволяет в год экономить на обеспечение информационной безопасности более 70 млн рублей.

Кроме того, за 2020 год антивирусная система ЦОД заблокировала более 470 тыс. вирусных атак и предотвратила 209 попыток несанкционированного доступа.

Сейчас на серверах центра находятся более 60 информационных систем, включая сервис записи детей в первый класс, региональный портал госуслуг, ресурс соцзащиты населения и прочее.