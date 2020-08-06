Программист из Ижевска начал переводить «Телеграм» на удмуртский язык

Присоединиться к IT-разработчику может любой желающий.

Ижевск. Удмуртия. Программист из Ижевска Григорий Григорьев начал переводить мессенджер «Телеграм» на удмуртский язык. Об этом сообщается на сайте республиканского «Дома дружбы народов».



По словам IT-разработчика, эта идея появилась после того, как мессенджер запустил инструмент для локализации Telegram на разные языки.



«Это нужно для того, чтобы у людей, для которых удмуртский является родным, была возможность использовать «Телеграм» на родном языке, точно так же, как и для русских использовать русскую локализацию», — рассказал Григорий Григорьев. Он добавил, что проект также поможет людям, которые изучают удмуртский.

Присоединиться к IT-разработчику может любой желающий. Главное, чтобы это был пользователь мессенджера. Участники проекта могут предлагать разные варианты перевода, которые подтвердит или не примет администратор. На площадке уже есть возможность голосовать за наиболее подходящие вариации и оставлять комментарии.



Участие в проекте доступно по ссылке. Григорий Григорьев отмечает, что чем больше людей подключаться к переводу, тем быстрее появится удмуртскоязычная версия мессенджера.



Напомним, что ранее активисты из Удмуртии перевели на удмуртский язык «Яндекс-навигатор».