Как тебе такое Илон Маск: в Ижевске могут создать конкурента Tesla

Концерн «Калашников» разрабатывает собственный электромобиль на базе кузова Иж «Комби».

Ижевск. Удмуртия. Ижевский Концерн «Калашников» разрабатывает собственный электромобиль на базе кузова Иж «Комби». Снимок возможного конкурента Tesla в своих соцсетях разместил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

Также о новинке концерна пишет РБК.

«Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему», — рассказала изданию глава пресс-службы предприятия София Иванова.

Ранее на международном форуме «Армия-2018» «Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1 на базе кузова Иж-21252 «Комби». В сообщении предприятия говорилось, что концепт является «стендом тестирования разрабатываемых сложных систем».

«Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна «Калашников», который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи», — уточнили в концерне.