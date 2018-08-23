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Как тебе такое Илон Маск: в Ижевске могут создать конкурента Tesla

16:55, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:55, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новые разработки\n#автомобиль
Фото: kalashnikov.media
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Концерн «Калашников» разрабатывает собственный электромобиль на базе кузова Иж «Комби».

Ижевск. Удмуртия. Ижевский Концерн «Калашников» разрабатывает собственный электромобиль на базе кузова Иж «Комби». Снимок возможного конкурента Tesla в своих соцсетях разместил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

Также о новинке концерна пишет РБК.

«Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему», — рассказала изданию глава пресс-службы предприятия София Иванова.

 

Ранее на международном форуме «Армия-2018» «Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1 на базе кузова Иж-21252 «Комби». В сообщении предприятия говорилось, что концепт является «стендом тестирования разрабатываемых сложных систем».

«Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна «Калашников», который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи», — уточнили в концерне.

16:55, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
1227
0
#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новые разработки\n#автомобиль

 

 

 


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