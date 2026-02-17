Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идет подготовка к строительству нового модульного приемного отделения на территории Городской клинической больницы №6. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин рассказал о концепции будущего медучреждения, которое обещает стать «больницей в больнице».



Это будет автономный комплекс площадью почти 1500 квадратных метров, где пациенты смогут находиться до двух суток, пока врачи не определят точный диагноз и дальнейшую тактику лечения.



Чтобы за это время провести все необходимые исследования, отделение оснастят собственным диагностическим комплексом. В него войдут компьютерный томограф, рентген-аппарат, эндоскопическое и лабораторное оборудование для экспресс-анализа крови.



В структуре отделения предусмотрена шоковая операционная, что избавит от необходимости транспортировать больных в критическом состоянии по основной территории больницы. Также здесь появятся палаты наблюдения. Логистика внутри отделения будет построена по принципу «врач к пациенту»: пострадавший не будет ходить по кабинетам, а останется на койке, а все необходимые специалисты и передвижное оборудование для манипуляций будут подходить к нему сами.



В настоящее время ведутся работы по подготовке территории: оформляются порубочные билеты, после чего строители приступят к монтажу основания. Выбор в пользу модульной конструкции, по словам министра, позволяет значительно сэкономить время и бюджет.



«С учётом того, что это модульная конструкция, сами технические процессы возведения займут порядка трёх месяцев. Это большое отличие от капстроя — сроки и стоимость. Возвести 1500 квадратных метров в рамках капитального строительства стоит гораздо дороже», — отметил Сергей Багин.



Завершить строительство и начать оказание помощи в новом модульном корпусе планируется до конца 2026 года.