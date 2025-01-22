В Ижевске оштрафовали сеть «наливаек» за рекламу вейпов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске привлекли к ответственности юридическое лицо, владеющее сетью наливаек, за рекламу никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения УФАС.

Реклама вейпов и других никотинсодержащих товаров заполонила фасады торговых алкопавильонов «Вобла» и «Бочка». Антимонопольная служба установила, что владеет ими одно юрлицо — ООО «Арбатская коллекция».

Нарушителю предписали прекратить распространение незаконной рекламы, а также оштрафовали на 75 тыс. рублей. Компания попыталась обжаловать решение в суде, но Фемида встала на сторону надзорного органа.