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В Ижевске оштрафовали сеть «наливаек» за рекламу вейпов

15:20, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске оштрафовали сеть «наливаек» за рекламу вейпов
15:20, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
457
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вейпы
Источник фото: VapeClubMY с сайта Unsplash
457
0

Владелец сети попытался обжаловать решение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске привлекли к ответственности юридическое лицо, владеющее сетью наливаек, за рекламу никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения УФАС.

Реклама вейпов и других никотинсодержащих товаров заполонила фасады торговых алкопавильонов «Вобла» и «Бочка». Антимонопольная служба установила, что владеет ими одно юрлицо — ООО «Арбатская коллекция». 

Нарушителю предписали прекратить распространение незаконной рекламы, а также оштрафовали на 75 тыс. рублей. Компания попыталась обжаловать решение в суде, но Фемида встала на сторону надзорного органа. 

15:20, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
457
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вейпы