В Удмуртии выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Ижевск. Удмуртия. С 26 августа по 2 сентября в Удмуртии ковидом заболели 606 человек, что на 20% больше, чем в предыдущую неделю. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За тот же период ОРВИ заразились 8061 человек, рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 10%.

Больше всего заболевших ОРВИ на 100 тыс. населения оказалось в Можге и Можгинском районе, Завьяловском районе, а также в Ижевске. При этом, по заявлению Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация прогнозируемая и соответствует текущему сезону.