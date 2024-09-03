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В Удмуртии выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

17:40, 03 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19
17:40, 03 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
249
0
#ОРВИ\n#ковид\n#covid-19\n#осень
Фото: unsplash.com (Julia Zyablova)
249
0

Больше всего заболевших в Можге и в Завьяловском районе.

Ижевск. Удмуртия. С 26 августа по 2 сентября в Удмуртии ковидом заболели 606 человек, что на 20% больше, чем в предыдущую неделю. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За тот же период ОРВИ заразились 8061 человек, рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 10%.

Больше всего заболевших ОРВИ на 100 тыс. населения оказалось в Можге и Можгинском районе, Завьяловском районе, а также в Ижевске. При этом, по заявлению Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация прогнозируемая и соответствует текущему сезону.

17:40, 03 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
249
0
#ОРВИ\n#ковид\n#covid-19\n#осень