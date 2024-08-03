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В Удмуртии сохраняется неблагоприятный прогноз по заболеваемости африканской чумой свиней

14:18, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии сохраняется неблагоприятный прогноз по заболеваемости африканской чумой свиней
14:18, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
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#ветеринария\n#свиньи\n#болезни животных
Фото: Главное управление ветеринарии УР
71
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В июле болезнь была выявлена у диких кабанов в соседней Кировской области.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохраняется неблагоприятный прогноз по заболеваемости африканской чумой свиней (АЧС). Данные обнародовали в главном управлении ветеринарии Удмуртии.

На негативное развитие эпизоотической ситуации в Удмуртии может повлиять выявление заболевания АЧС у диких кабанов, добытых охотниками в Кировской области.

Руководитель ГУ ветеринарии Удмуртской Республики Роман Габдрахманов призвал руководителей птицеводческих и свиноводческих предприятий принять максимальные меры по недопущению заноса и распространения АЧС. «Вектор распространения АЧС повторяется из года в год – из дикой фауны в личное подсобное хозяйство и далее на промышленное свиноводческое предприятие», — обратился к руководителям Роман Габдрахманов.

В 2024 году ветеринары провели более трёх тысяч исследований на АЧС, в том числе исследовано 643 пробы от дикого кабана, 2 500 проб от свиней. Во всех случаях получен отрицательный результат.

В целом ситуация по африканской чуме свиней в России складывается напряженная. В этом году зафиксировано 27 неблагополучных пунктов по АЧС, в том числе среди домашних свиней.

14:18, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
71
0
#ветеринария\n#свиньи\n#болезни животных