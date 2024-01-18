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Медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга

17:59, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга
17:59, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#донорство\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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За 2023 год 500 жителей республики проявили желание стать донорами костного мозга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии медсестра онкогематологического отделения детской клинической больницы стала донором костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Елена Казакова является донором с 2008 года, а в 2015 году она вместе с коллегами вошла в базу доноров костного мозга.

Вышло так, что она единственная подошла для помощи 36-летней женщине, заболевшей лейкозом.

«В октябре 2023 года мне позвонили из Санкт-Петербурга и сказали, что я подхожу в качестве донора костного мозга. Звонок был очень неожиданным, волнительным, но я вспомнила, что действительно сдавала кровь в 2015 году и после недолгих раздумий согласилась помочь молодой женщине», — рассказывает Елена Казакова.

Процедура трансплантации костного мозга проходила в питерском центре гематологии в ноябре. У Елены Казаковой забирали необходимое количество костного мозга — на все процедуры потребовалось четыре дня.

Она отметила, что последствия донорства были незначительные – небольшая ломота в костях и тошнота, но это прошло через день и Елена Казакова продолжила работать.

В Удмуртии в качестве рекрутингового центра работает Республиканская станция переливания крови, куда можно записаться на консультацию по номеру (3412) 47-77-44. За 2023 год 500 жителей Удмуртии изъявили желание стать донорами костного мозга, отмечает Минздрав республики.

17:59, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
200
0
#донорство\n#Удмуртия