Медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии медсестра онкогематологического отделения детской клинической больницы стала донором костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Елена Казакова является донором с 2008 года, а в 2015 году она вместе с коллегами вошла в базу доноров костного мозга.

Вышло так, что она единственная подошла для помощи 36-летней женщине, заболевшей лейкозом.

«В октябре 2023 года мне позвонили из Санкт-Петербурга и сказали, что я подхожу в качестве донора костного мозга. Звонок был очень неожиданным, волнительным, но я вспомнила, что действительно сдавала кровь в 2015 году и после недолгих раздумий согласилась помочь молодой женщине», — рассказывает Елена Казакова.

Процедура трансплантации костного мозга проходила в питерском центре гематологии в ноябре. У Елены Казаковой забирали необходимое количество костного мозга — на все процедуры потребовалось четыре дня.

Она отметила, что последствия донорства были незначительные – небольшая ломота в костях и тошнота, но это прошло через день и Елена Казакова продолжила работать.

В Удмуртии в качестве рекрутингового центра работает Республиканская станция переливания крови, куда можно записаться на консультацию по номеру (3412) 47-77-44. За 2023 год 500 жителей Удмуртии изъявили желание стать донорами костного мозга, отмечает Минздрав республики.