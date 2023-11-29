9 новых маммографов начали работу в районных больницах Удмуртии

Удмуртия. В районных больницах Удмуртии начали работать 9 новых маммографов. Врачи отмечают, что новое оборудование позволит выявлять и лечить злокачественные новообразования груди на ранних стадиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Новые аппараты появились в Камбарской, Кизнерской, Завьяловской, Кезской, Каракулинской, Красногорской районных больницах, а также в городских больницах Сарапула и Воткинска.

«Наш маммограф работает около месяца, обследование уже прошли более 200 женщин. Такое оборудование у нас в больнице появилось впервые. Конечно, мы очень рады, потому что раньше для проведения обязательной маммографии нам приходилось направлять наших пациенток в Сарапул или проводить ее в передвижном комплексе. Теперь мы ежегодно своими силами сможем обследовать около 1,5 тысяч женщин в рамках диспансеризации», - отметила главный врач Каракулинской районной больницы Елена Бабикова.

Кроме того Минздрав отмечает, что в рамках национального проекта в Удмуртию в 2023 году поступило уже 86 единиц современного оборудования.