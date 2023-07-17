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В Удмуртии госпитализировали больного корью ребёнка

17:45, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии госпитализировали больного корью ребёнка
17:45, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#корь
Фото: ИА «Сусанин» (Дмитрий Стрелков)
31
0

Случай оказался завозным.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявлен случай кори у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Установлено, что ребёнок прибыл из Москвы. Случай заражения оказался завозным. Сейчас маленький пациент госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Как уточнила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, пациент — мальчик 2013 года рождения. Он не был привит от кори. 

Напомним, ранее в Удмуртии двое детей заразились корью

17:45, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#корь