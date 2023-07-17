В Удмуртии госпитализировали больного корью ребёнка

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявлен случай кори у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Установлено, что ребёнок прибыл из Москвы. Случай заражения оказался завозным. Сейчас маленький пациент госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Как уточнила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, пациент — мальчик 2013 года рождения. Он не был привит от кори.

Напомним, ранее в Удмуртии двое детей заразились корью.