Контактным с больными ковидом жителям Удмуртии больше не придётся уходить на карантин

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии, контактировавшим с больными коронавирусом, теперь не нужно уходить на самоизоляцию. Как сообщил канал «Стопкоронавирус.Удмуртия», это следует из постановления главного санитарного врача России.

В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывающий контактным лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.

Постановление вступило в силу в воскресенье, 6 февраля.