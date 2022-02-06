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Контактным с больными ковидом жителям Удмуртии больше не придётся уходить на карантин

18:00, 06 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Контактным с больными ковидом жителям Удмуртии больше не придётся уходить на карантин
18:00, 06 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#карантин
Фото: ИА "Сусанин"
284
0

Постановление главного санитарного врача вступило в силу 6 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии, контактировавшим с больными коронавирусом, теперь не нужно уходить на самоизоляцию. Как сообщил канал «Стопкоронавирус.Удмуртия», это следует из постановления главного санитарного врача России.

В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывающий контактным лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.

Постановление вступило в силу в воскресенье, 6 февраля.

18:00, 06 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#карантин