Больные коронавирусом жители Удмуртии смогут получить консультацию в круглосуточном режиме

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии, болеющие коронавирусом, смогут в любое время суток получить консультацию в кол-центре регионального Минздрава по телефону 8 800 100 24 47. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Значительное увеличение количества входящих звонков фиксируется с 20 января. Отмечается, что самый «горячий» период у операторов наступает после 17:00. В связи с этим было принято решение перевести консультационный центр на круглосуточный режим работы. В настоящий момент операторы ежедневно принимает около 1 300 телефонных обращений.

«Граждане чаще всего задают вопросы о результатах ПЦР-теста, вызове врача на дом, а также интересуются, где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию. Кроме того, мы ведем мониторинг пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении», — рассказала старший оператор колл-центра, врач-инфекционист Нина Барабанщикова.

Сейчас в центре работают 44 сотрудника с медицинским образованием, им помогают 20 волонтёров-медиков.

С операторами можно связаться также в приложениях Instagram и WhatsApp по телефону 8 952 408 57 79. К тому же в регионе продолжает работать единый федеральный номер 122, который работает круглосуточно.