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В Удмуртию поступило более 100 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых

10:45, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртию поступило более 100 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых
10:45, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
514
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#грипп\n#вакцинация\n#прививки
Фото: twenty20.com
514
0

Прививку можно ставить одновременно с вакцинацией от коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию привезли вакцину от гриппа для взрослых. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего в регион пришло 109 150 комплектов. Теперь 77 584 дозы препарата «Гриппол Плюс» и 31 570 доз «Флю-М» распределят по медицинским организациям Удмуртии.

Первые партии вакцин от гриппа в 2021 году поступили в Удмуртию еще в сентябре. Было поставлено 223 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин и более 23 тыс. доз «Гриппола Плюс» для взрослого населения.

Вакцинация от гриппа рекомендуется для людей любого возраста. Особенно она нужна детям с шести месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, военным, призывникам. 

Бесплатно поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Также вакцинация будет проходить в школах, детских садах и в трудовых коллективах.

Минздрав России уже разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Исследования показали, что вакцины не снижают иммуногенность при их одновременном введении. В таком случае препараты просто должны вводиться в разные плечи.

10:45, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
514
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#грипп\n#вакцинация\n#прививки
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