В больницы Удмуртии с начала года поступило около 5 тысяч пациентов с инсультом

Количество случаев острых нарушений мозгового кровообращения выросло с появлением коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. Медики Удмуртии в 2021 году оказали помощь около 5 тыс. пациентам, перенесшим инсульт. Такую статистику по итогам 9 месяцев приводит пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В среднем за год в Удмуртии фиксируют примерно по 6,5 тыс. новых случаев острого нарушения мозгового кровообращения. Как сообщила главный внештатный невролог республиканского Минздрава Наталья Комиссарова, в 2020 году количество инсультов среди жителей Удмуртии выросло на 1,5%. На рост числа таких патологий во многом повлияло распространение коронавирусной инфекцией.

Врачи отмечают: при заражении коронавирусом у больных возрастает вероятность образования тромбов. Это, в свою очередь, может вызвать нарушение работы сосудов головного мозга. Также в группе риска находятся люди с высокий уровнем холестерина в крови, гипертоники, лица старше 60 лет, а также страдающие от лишнего веса. Для них на фоне ковида вероятность инсульта увеличивается в несколько раз.

«Именно поэтому пациентам, перенесшим коронавирус, необходимо быть внимательными к состоянию своего здоровья, обращать внимание на опасные симптомы и обязательно принимать препараты, назначенные врачом», – подчеркнула Наталья Комиссарова.

Специалисты констатируют, что в последнее время инсульт стремительно «молодеет». Если еще недавно проблемы с сосудами головного мозга испытывали чаще всего люди старше 55 – 60 лет, то на настоящий момент примерно 30% случаев приходится на пациентов в возрасте от 30 до 40 лет.