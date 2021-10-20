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В Глазовском пединституте заболевших студентов и преподавателей смогут выявлять автоматически

15:55, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
В Глазовском пединституте заболевших студентов и преподавателей смогут выявлять автоматически
15:55, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
167
0
#Глазов\n#ГГПИ\n#образование\n#здоровье\n#безопасность\n#коронавирус
Фото: vk.com/ggpi_glazov
167
0

Термометрию на входе будут проводить с помощью камер-тепловизоров.

Глазов. Удмуртия. Оборудование для дистанционного измерения температуры тела установили в Глазовском педагогическом институте. Отфильтровывать заболевших студентов и преподавателей смогут уже на входе в вуз, сообщает пресс-служба ГГПИ.

Ранее термометрию посетителей в учебных корпусах проводили охранники с помощью бесконтактных термометров. Теперь процесс автоматизировали и ускорили с помощью тепловизионных IP-камер. Система фиксирует каждого входящего и определяет его температуру тела.

Оборудование способно работать на значительном расстоянии и в большом потоке людей. Картинка с камеры передается на монитор слежения службы безопасности института. Если температура человека повышена, на экране загорится красный сигнал, и доступ в здание такому посетителю будет запрещен.

15:55, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
167
0
#Глазов\n#ГГПИ\n#образование\n#здоровье\n#безопасность\n#коронавирус
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