В Глазовском пединституте заболевших студентов и преподавателей смогут выявлять автоматически

Термометрию на входе будут проводить с помощью камер-тепловизоров.

Глазов. Удмуртия. Оборудование для дистанционного измерения температуры тела установили в Глазовском педагогическом институте. Отфильтровывать заболевших студентов и преподавателей смогут уже на входе в вуз, сообщает пресс-служба ГГПИ.

Ранее термометрию посетителей в учебных корпусах проводили охранники с помощью бесконтактных термометров. Теперь процесс автоматизировали и ускорили с помощью тепловизионных IP-камер. Система фиксирует каждого входящего и определяет его температуру тела.

Оборудование способно работать на значительном расстоянии и в большом потоке людей. Картинка с камеры передается на монитор слежения службы безопасности института. Если температура человека повышена, на экране загорится красный сигнал, и доступ в здание такому посетителю будет запрещен.