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Выжившему в авиакатастрофе в Татарстане ижевчанину провели сложную операцию в Казани

11:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
Выжившему в авиакатастрофе в Татарстане ижевчанину провели сложную операцию в Казани
11:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
299
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#авиакатастрофа
Фото: pixabay.com
299
0

Он находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Стало известно, где проходит лечение ижевчанин Владимир Зеленин, выживший в авиакатастрофе под Мензелинском, но получивший серьёзные травмы. Об этом сообщил Минздрав Удмуртской Республики.

Авиакатастрофа произошла 10 октября. Крушение потерпел самолёт L-410 с парашютистами на борту. Всего в машине было 22 человека, трое из которых являлись спортсменами-парашютистами из Удмуртии: Дмитрий Филинов, Игорь Алексеев и Владимир Зеленин. 

В результате падения самолёта погибли 16 человек, в том числе двое жителей Ижевска — Дмитрий Филинов и Игорь Алексеев. Владимир Зеленин получил серьёзные травмы и был доставлен в Республиканскую клиническую больницу Казани, где ему провели сложную операцию. Состояние ижевчанина оценивается как тяжёлое.

Остальные пострадавшие проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Напомним, что глава Ижевска Олег Бекмеметьев пообещал оказать поддержку семьям погибших жителей Удмуртии.

 
11:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
299
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#авиакатастрофа
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