В Удмуртии усилят контроль за соблюдением масочного режима

Такое поручение дал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличат число рейдов за соблюдением населением масочного режима. С таким поручением на заседании регионального оперштаба по ковиду выступил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Это действенный способ наряду с увеличением темпов вакцинации», - подчеркнул он.

Кроме того, Минобрнауки Удмуртии совместно с учебными заведениями предстоит представить свои предложения по дальнейшему обучению — возможному переводу на дистант, а также каникулам.

Напомним, с 29 сентября в кафе и ресторанах Удмуртии могут попросить сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест.