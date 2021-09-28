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В Удмуртии усилят контроль за соблюдением масочного режима

15:53, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии усилят контроль за соблюдением масочного режима
15:53, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#школа\n#учеба\n#дети\n#масочный режим
Фото: pixabay.com
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Такое поручение дал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличат число рейдов за соблюдением населением масочного режима. С таким поручением на заседании регионального оперштаба по ковиду выступил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Это действенный способ наряду с увеличением темпов вакцинации», - подчеркнул он.

Кроме того, Минобрнауки Удмуртии совместно с учебными заведениями предстоит представить свои предложения по дальнейшему обучению — возможному переводу на дистант, а также каникулам.

Напомним, с 29 сентября в кафе и ресторанах Удмуртии могут попросить сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест.

15:53, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#школа\n#учеба\n#дети\n#масочный режим
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